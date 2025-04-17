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Общество

Итоги заседания комитета гордумы по ЖКХ подвела Марина Борисенкова

Депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова, под председательством которой сегодня, 17 апреля, прошло заседание комитета по ЖКХ и благоустройству, подвела итоги его работы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Депутаты рассмотрели отчёт об исполнении плана благоустройства и озеленения Пскова за 2024 год.

«Заседание комитета прошло активно. Возник ряд вопросов к представителям профильных управлений по благоустройству улиц, парковых зон. Было озвучено, что имеются системные недочёты, их нужно решать совместно с депутатским корпусом, формируя рабочую группу», – отметила Марина Борисенкова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Она добавила, что коллег интересовали вопросы спила старых деревьев и замены другими зелёными насаждениями, а также о том, что старые тополя нужно убирать до цветения.

Кроме того, депутатов волновал вопрос об окончании срока ремонта участка улицы Яна Фабрициуса на перекрёстке с улицей Металлистов.

«Выяснилось, что ожидается запуск асфальтового завода и тогда начнётся покрытие слоя дороги. Однозначно, нам надо теснее работать с администрацией, пояснять и более полно информировать жителей», – заключила депутат.

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