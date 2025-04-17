Задержанный из-за предполагаемой поломки самолёт вылетел из Пскова в Москву
Задержанный из-за предполагаемой поломки самолёт вылетел из Пскова в Москву.
По расписанию авиаборт должен был отправиться в 21:25, однако вылет отложили на 22:10. Но и в это время вылет не состоялся, и пассажиры проследовали обратно в аэропорт.
Самолёт вылетел из Пскова в 22:37. Ожидаемое время прибытия в Москву – 23:42. Задержка составила час и семь минут.
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