Задержанный из-за предполагаемой поломки самолёт вылетел из Пскова в Москву

23:36, 17 апреля 2025, ПАИ

Задержанный из-за предполагаемой поломки самолёт вылетел из Пскова в Москву.

По расписанию авиаборт должен был отправиться в 21:25, однако вылет отложили на 22:10. Но и в это время вылет не состоялся, и пассажиры проследовали обратно в аэропорт.

Самолёт вылетел из Пскова в 22:37. Ожидаемое время прибытия в Москву – 23:42. Задержка составила час и семь минут.