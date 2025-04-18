За ночь над регионами России сбили 56 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
27 дронов сбили над Воронежской областью, по 12 – над Белгородской областью и над Азовским морем, три – над территорией Крыма, ещё по одному БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Ростовской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
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