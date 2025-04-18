Конференция по изучению исторических книжных собраний и памятников проходит в «Михайловском»

12:51, 18 апреля 2025, ПАИ

Научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» начали свою работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Традиционную конференцию, посвящённую изучению исторических книжных собраний и книжных памятников, открыла руководитель научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева. Она приветствовала участников и слушателей чтений, как собравшихся в музее, так и присутствующих на них online.

Работа конференции началась с прямого включения из Российской государственной библиотеки. Выступление кандидата исторических наук, сотрудника Музея книги РГБ Ирины Карповой называлось «Сводный каталог русской книги 1801–1825 годов как источник сведений о личных библиотеках». Ирина Карпова рассказала, как благодаря этому многотомнику профессионалы могут получить значительный массив дополнительной информации о владельцах книжных собраний – например, детализировать отдельные страницы их биографии, личностные характеристики и так далее. Иллюстрируя это, докладчица привела ряд примеров, озвучив любопытные сведения о лицах из литературного и бытового окружения Пушкина: о самой остроумной, интересной женщине галантного века Наталье Загряжской, о семьях Веневитиновых и Кочубеев, других персонах.

Сейчас научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...». Библиотеки русских усадеб: прошлое, настоящее, будущее» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» продолжают работу.

Напомним, что в программу конференции включено девять выступлений, подготовленных специалистами из Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова, Твери, Смоленска.