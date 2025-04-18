Может ли изменение климата оставить человечество без кофе, ответили учёные

17:36, 18 апреля 2025, ПАИ

По оценке учёных, к 2050 году территории, пригодные для выращивания кофе, могут сократиться вдвое из-за изменения климата. Об этом пишет РБК.

Изменение климата уже влияет на кофейные плантации, повышая температуру и меняя режим осадков. В Эфиопии среднегодовая температура повысилась на 1,3 градуса, в Мексике, Гватемале и Гондурасе температура повысилась на 1 градус, а количество осадков уменьшилось на 15 %. Эти изменения меняют вкус, аромат кофе и его урожайность.

Несмотря на вызовы, кофейная индустрия не исчезнет, но производителям будет сложнее поддерживать качество. Важно развивать устойчивые производственные системы, повышать разнообразие и перемещать плантации вверх по склону, считают эксперты.

Изменение цен на кофе напрямую связано с глобальными климатическими изменениями. Биржевая стоимость кофе сейчас значительно ниже себестоимости производства мелким фермером, поэтому часто им становится невыгодно заниматься кофе.

Последствием изменения климата может стать то, что кофе будет везде одинаковым, так как он будет выращиваться только в тех районах, на которые в меньшей степени повлияло изменение климата.