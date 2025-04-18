Четыре года тюрьмы получил военнослужащий, сбивший 11-летнюю девочку на улице Ипподромной в Пскове

12:17, 18 апреля 2025, ПАИ

Сбившему 11-летнюю девочку на улице Ипподромной в Пскове мужчине, который скрылся с места ДТП, вынесли приговор в Псковском гарнизонном военном суде сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Суд установил, что 18 ноября 2024 года около 17:14 в Пскове у дома № 145 на улице Ипподромной водитель при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть. В результате ДТП пешеход в тяжёлом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение.

Окончательно по совокупности суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, осуждённому три года запрещается заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также его оштрафовали на 50 тысяч рублей и обязали выплатить денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей за моральный ущерб.