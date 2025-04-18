Можно ли научиться волонтёрству, рассказала специалист из Псковской области

20:39, 18 апреля 2025, ПАИ

Можно ли научиться волонтёрству, рассказала волонтёр Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» с девятилетним опытом, юнармеец Юлия Бакилева в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

По мнению девушки, волонтёрство – это просто. Оно подходит всем людям, вне зависимости от возраста и подготовки. Существуют разные направления волонтёрской деятельности, например социальное, патриотическое, событийное, экологическое, в каждом из них можно профессионально развиваться.

«Я начала и продолжаю работу в патриотическом направлении в нашем региональном центре подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Я испытываю гордость за то, что мы делаем, потому что мы прививаем ребятам исторический минимум: погружаем их в мир и события, которые были в прошлом. Ребята не уходят от нас с пустой головой. Для нас важно, чтобы они помнили, ценили и гордились нашей Родиной», – отметила Юлия Бакилева.

Поддержка волонтёров со стороны Псковской области и страны в целом даёт возможность реализовывать свой потенциал при помощи финансирования, грантов, повышения квалификации. Можно пройти стажировку или повысить свой уровень знаний. Например, есть возможность обучиться оказанию первой медицинской помощи, уточнила гостья эфира.

«Самое важное для волонтёра то, что мы получаем признание, отражающееся не только в людях, которые говорят нам спасибо, но и в других формах благодарности за нашу работу», – подчеркнула волонтёр.

Прийти в волонтёрство может каждый, уверена девушка. «Мы всегда рады видеть новых людей, которые горят инициативой и готовы помогать», – заключила Юлия Бакилева.