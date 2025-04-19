Особый противопожарный режим введёт в десяти районах Псковской области

13:17, 19 апреля 2025, ПАИ

Особый противопожарный режим введён в десяти районах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В связи с жаркой и сухой погодой, особый режим ввели в Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Псковском, Новоржевском, Бежаницком, Локнянском, Невельском, Опочецком и Печорском округах.

В МЧС также напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение либо штраф до 15 000 рублей, а в период действия особого противопожарного режима – 20 000 рублей. «Пал сухой травы – это не способ навести порядок, это настоящее преступление. Огонь может выйти из-под контроля за считанные минуты», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что недавно в Новоржевском округе сгорела кинодеревня.