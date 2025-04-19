Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Особый противопожарный режим введёт в десяти районах Псковской области

Особый противопожарный режим введён в десяти районах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Особый противопожарный режим введёт в десяти районах Псковской области. Фото: ПАИ

В связи с жаркой и сухой погодой, особый режим ввели в Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Псковском, Новоржевском, Бежаницком, Локнянском, Невельском, Опочецком и Печорском округах.

В МЧС также напомнили, что нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение либо штраф до 15 000 рублей, а в период действия особого противопожарного режима – 20 000 рублей. «Пал сухой травы – это не способ навести порядок, это настоящее преступление. Огонь может выйти из-под контроля за считанные минуты», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что недавно в Новоржевском округе сгорела кинодеревня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 апреля 2025

Особый противопожарный режим введёт в десяти районах Псковской области
19 апреля 2025

ПсковГУ провёл мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа в годы войны
19 апреля 2025

День российской полиграфии отмечают 19 апреля
19 апреля 2025

Семинар активистов школьных музеев прошёл в Себежском районе
19 апреля 2025

День подснежника празднуют сегодня в мире
18 апреля 2025

Более 3,5 тысячи медалей к 80-летию Победы вручили ветеранам в Псковской области
18 апреля 2025

Подведены итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области
18 апреля 2025

Псковские полицейские сдали кровь

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...