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Общество

Отопительный сезон в Великих Луках завершится 21 апреля

Отопительный сезон в Великих Луках завершится 21 апреля, сообщило МП «Тепловые сети». Решение принято на основании прогноза среднесуточной температуры воздуха.

Фото: ПАИ

По правилам, отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней подряд превышает + 8°C. По прогнозу погоды понижения температуры ниже этой отметки не прогнозируется и на майские праздники.

Глава Пскова Борис Елкин несколько дней назад сообщал, что в городе повременят с отключением батарей, потому что холодная погода может вернуться.

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