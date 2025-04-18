Отопительный сезон в Великих Луках завершится 21 апреля
Отопительный сезон в Великих Луках завершится 21 апреля, сообщило МП «Тепловые сети». Решение принято на основании прогноза среднесуточной температуры воздуха.
По правилам, отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней подряд превышает + 8°C. По прогнозу погоды понижения температуры ниже этой отметки не прогнозируется и на майские праздники.
Глава Пскова Борис Елкин несколько дней назад сообщал, что в городе повременят с отключением батарей, потому что холодная погода может вернуться.
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