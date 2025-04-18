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Общество

В Псковской области более 600 добровольцев из центров подготовки волонтёрского корпуса 80-летия Победы сопровождают памятные мероприятия

В Псковской области центры подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы насчитывают более 600 волонтёров, которые уже активно сопровождают памятные мероприятия. Об этом рассказал врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на заседания организационного комитета «Победа», сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках празднования Дня Победы волонтёры будут раздавать георгиевские ленточки. Во всех муниципалитетах совместно с «Движением первых» проведут акции «Огненная картина войны» и «Окна победы».

Также пройдут субботники на местах захоронений – волонтёры и представители молодёжных организаций приведут их в порядок.

Кроме того, 13 и 14 мая Псковская область примет крупный автопробег «Непокорённые», организованный по инициативе Донецкой Народной Республики.

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