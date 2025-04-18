Стали известны имена победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий Псковской области»

19:06, 18 апреля 2025, ПАИ

Победителей и призёров конкурса «Лучший муниципальный служащий Псковской области» назвали ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В этом году победителями и призёрами стали шесть муниципальных служащих из Великолукского, Красногородского, Островского, Опочецкого, Невельского и Стругокрасненского округов. Лучших работников органов МСУ наградил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном мероприятии в преддверии Дня местного самоуправления.

Глава региона вручил почётные знаки и дипломы, а также поблагодарил победителей и участников конкурса за их непростой труд. В группе «Руководители» первое место заняла управляющий делами администрации Великолукского района Татьяна Козлова. Она обеспечивает деятельность администрации, ведёт архивное дело, организовывает приём граждан и многое другое.

Среди специалистов победительницей конкурса признана главный специалист отдела по культуре и спорту администрации Красногородского муниципального округа Екатерина Васильева. Благодаря ей в 2024 году был реализован проект реконструкции хоккейной коробки в Красногородске. Она также стала инициатором проекта установки современной спортивной раздевалки на местном стадионе.

Призёров конкурса «Лучший муниципальный служащий Псковской области» отметила первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Второе место в группе «Руководители» по итогам конкурсных испытаний занял начальник управления образования Островского района Алексей Васильев, третье место получила управляющий делами администрации Невельского муниципального округа Наталья Титова.

В группе «Специалисты» второе место заняла глава городского территориального отдела управления по местному самоуправлению администрации Опочецкого муниципального округа Елена Николаева, третье место – главный специалист управления образования администрации Стругокрасненского муниципального округа Любовь Осипова.

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» проводится в Псковской области по поручению главы региона Михаила Ведерникова с 2021 года. Организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.