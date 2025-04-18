Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»

19:42, 18 апреля 2025, ПАИ

Сотрудники следственного управления приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище» в Псковском районе сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Напомним, что в День воинской славы, посвящённый победе русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, на горе Соколихе в Пскове состоялся торжественный церемониал.



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области



Фото: СУ СК России по Псковской области









Псковские следователи приняли участие в возложении гирлянды воинской славы и цветов к подножию монумента, а также почтили память павших за Родину минутой молчания. Завершилось праздничное мероприятие выступлением военного оркестра с патриотическими музыкальными произведениями. В честь праздника у монумента был развёрнут 15-метровый флаг Российской Федерации.