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Общество

Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»

Сотрудники следственного управления приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище» в Псковском районе сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Напомним, что в День воинской славы, посвящённый победе русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, на горе Соколихе в Пскове состоялся торжественный церемониал.

  • Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
    Фото: СУ СК России по Псковской области
  • Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
    Фото: СУ СК России по Псковской области
  • Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
    Фото: СУ СК России по Псковской области
  • Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
    Фото: СУ СК России по Псковской области
  • Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
    Фото: СУ СК России по Псковской области

Псковские следователи приняли участие в возложении гирлянды воинской славы и цветов к подножию монумента, а также почтили память павших за Родину минутой молчания. Завершилось праздничное мероприятие выступлением военного оркестра с патриотическими музыкальными произведениями. В честь праздника у монумента был развёрнут 15-метровый флаг Российской Федерации.

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