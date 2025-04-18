Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
Сотрудники следственного управления приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище» в Псковском районе сегодня, 18 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Напомним, что в День воинской славы, посвящённый победе русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, на горе Соколихе в Пскове состоялся торжественный церемониал.
-
Фото: СУ СК России по Псковской области
-
Фото: СУ СК России по Псковской области
-
Фото: СУ СК России по Псковской области
-
Фото: СУ СК России по Псковской области
-
Фото: СУ СК России по Псковской области
Псковские следователи приняли участие в возложении гирлянды воинской славы и цветов к подножию монумента, а также почтили память павших за Родину минутой молчания. Завершилось праздничное мероприятие выступлением военного оркестра с патриотическими музыкальными произведениями. В честь праздника у монумента был развёрнут 15-метровый флаг Российской Федерации.
Псковские следователи приняли участие в памятном мероприятии у монумента «Ледовое побоище»
Стали известны имена победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий Псковской области»
Псковские барсики претендуют на победу в конкурсе «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье»
Льготники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Псковской области с 1 по 15 мая