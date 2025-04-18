Стали известны подробности пожара в кинодеревне в Псковской области

20:05, 18 апреля 2025, ПАИ

Поджог является предположительной причиной пожара в кинодеревне в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

18 апреля в Главное управление МЧС России по Псковской области поступила информация о пожаре в кинодеревне, расположенной в Новоржевском муниципальном округе.

По прибытии на место происшествия было установлено, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений (декораций). Кинодеревня была обнесена периметром и очищена от сухой травы. В ходе проверки по факту возникновения пожара выявлено не менее трёх очагов возгорания. Предварительной причиной происшествия считается умышленный поджог.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области





Сообщений о пожаре в подразделения пожарной охраны не поступало.

В настоящее время проводится доследственная проверка, информация передана в правоохранительные органы.