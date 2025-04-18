Стали известны подробности пожара в кинодеревне в Псковской области
Поджог является предположительной причиной пожара в кинодеревне в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
18 апреля в Главное управление МЧС России по Псковской области поступила информация о пожаре в кинодеревне, расположенной в Новоржевском муниципальном округе.
По прибытии на место происшествия было установлено, что огонь уничтожил 13 из 15 временных строений (декораций). Кинодеревня была обнесена периметром и очищена от сухой травы. В ходе проверки по факту возникновения пожара выявлено не менее трёх очагов возгорания. Предварительной причиной происшествия считается умышленный поджог.
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
Сообщений о пожаре в подразделения пожарной охраны не поступало.
В настоящее время проводится доследственная проверка, информация передана в правоохранительные органы.
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