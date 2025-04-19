Псковские гребцы стали победителями «Донской регаты» в четвёрке

16:46, 19 апреля 2025, ПАИ

Псковские гребцы Павел Сорин и Семён Яганов стали победителями всероссийских соревнований «Донская регата», которые проводят в Ростове-на-Дону, сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи вместе со спортсменами из Татарстана и Москвы выиграли финальную гонку на 2000 метров, обогнав экипажи из Санкт-Петербурга, а также сборную команду Москвы и Краснодарского края. На финише четвёрка с псковичами в составе показала время 6 минут 22 секунды.

Для Сорина это второе золото «Донской регаты» подряд. Ранее он стал победителем в финальной гонке на 2000 метров в одиночках.

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