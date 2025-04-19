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Общество

Самые красивые куличи на Пасху-2025: жители Псковской области делятся фотографиями праздничных блюд

Фотографиями украшенных к светлому празднику Пасхи куличей, яиц и пасок делятся жители Псковской области в группе газеты «Призыв» Себежского района в социальной сети «ВКонтакте».

Вот такую красоту приготовила к пасхальному столу идричанка Ирина Резинкина-Хохлова.

  • Красота в розовых и голубых тонах к Пасхальному столу
    Фото: Ирина Резинкина-Хохлова
  • Красота в розовых и голубых тонах к Пасхальному столу
    Фото: Ирина Резинкина-Хохлова

В рубрику «Таланты земли Себежской» заслуженно попало и кулинарное творчество Елены Беловой. А как оформлены подставки под пасхальные яйца!

  • Необычайные подставки под пасхальные яйца в виде петушков
    Фото: Елена Белова
  • Необычайные подставки под пасхальные яйца в виде петушков
    Фото: Елена Белова
  • Необычайные подставки под пасхальные яйца в виде петушков
    Фото: Елена Белова

Кто-то готовит куличи сразу на целую семью. У хозяек Ирины Сергеевой и Ольги Полозовой их получилось сразу пять и восемь ‒ точно хватит всем.

  • Куличи на всю семью
    Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева
  • Куличи на всю семью
    Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева
  • Куличи на всю семью
    Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева

Некоторые хозяюшки, как, например, Елена Голубь, украшают куличи мармеладом, а для композиции используют выращенные цветы.

  • Куличи и цветы ‒ пасхальная композиция
    Фото: Елена Голубь
  • Куличи и цветы ‒ пасхальная композиция
    Фото: Елена Голубь

Ранее сообщалось, что куличи освящают в Псково-Печерском монастыре сегодня, в Великую субботу.

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