Самые красивые куличи на Пасху-2025: жители Псковской области делятся фотографиями праздничных блюд

22:39, 19 апреля 2025, ПАИ

Фотографиями украшенных к светлому празднику Пасхи куличей, яиц и пасок делятся жители Псковской области в группе газеты «Призыв» Себежского района в социальной сети «ВКонтакте».

Вот такую красоту приготовила к пасхальному столу идричанка Ирина Резинкина-Хохлова.



Фото: Ирина Резинкина-Хохлова



Фото: Ирина Резинкина-Хохлова



В рубрику «Таланты земли Себежской» заслуженно попало и кулинарное творчество Елены Беловой. А как оформлены подставки под пасхальные яйца!



Фото: Елена Белова



Фото: Елена Белова



Фото: Елена Белова





Кто-то готовит куличи сразу на целую семью. У хозяек Ирины Сергеевой и Ольги Полозовой их получилось сразу пять и восемь ‒ точно хватит всем.



Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева



Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева



Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева





Некоторые хозяюшки, как, например, Елена Голубь, украшают куличи мармеладом, а для композиции используют выращенные цветы.



Фото: Елена Голубь



Фото: Елена Голубь



Ранее сообщалось, что куличи освящают в Псково-Печерском монастыре сегодня, в Великую субботу.