Самые красивые куличи на Пасху-2025: жители Псковской области делятся фотографиями праздничных блюд
Фотографиями украшенных к светлому празднику Пасхи куличей, яиц и пасок делятся жители Псковской области в группе газеты «Призыв» Себежского района в социальной сети «ВКонтакте».
Вот такую красоту приготовила к пасхальному столу идричанка Ирина Резинкина-Хохлова.
В рубрику «Таланты земли Себежской» заслуженно попало и кулинарное творчество Елены Беловой. А как оформлены подставки под пасхальные яйца!
Кто-то готовит куличи сразу на целую семью. У хозяек Ирины Сергеевой и Ольги Полозовой их получилось сразу пять и восемь ‒ точно хватит всем.
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Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева
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Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева
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Фото: Ольга Полозова. Ирина Сергеева
Некоторые хозяюшки, как, например, Елена Голубь, украшают куличи мармеладом, а для композиции используют выращенные цветы.
Ранее сообщалось, что куличи освящают в Псково-Печерском монастыре сегодня, в Великую субботу.
Самые красивые куличи на Пасху-2025: жители Псковской области делятся фотографиями праздничных блюд
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Божественную литургию совершил митрополит Матфей в Псково-Печерском монастыре в честь Великой субботы