Весенняя гроза бушует над Печорами
Весенняя гроза бушует над Печорским муниципальным округом сегодня, 19 апреля. Об этом сообщают читатели ПАИ.
Автор: Константин Георгиев
Грозы с порывами до 15–18 метров в секунду пришли в Псковскую область сегодня вечером.
Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.
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