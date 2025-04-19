Весенняя гроза бушует над Печорами

22:59, 19 апреля 2025, ПАИ

Весенняя гроза бушует над Печорским муниципальным округом сегодня, 19 апреля. Об этом сообщают читатели ПАИ.

Автор: Константин Георгиев

Грозы с порывами до 15–18 метров в секунду пришли в Псковскую область сегодня вечером.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.