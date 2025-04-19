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Общество

Весенняя гроза бушует над Печорами

Весенняя гроза бушует над Печорским муниципальным округом сегодня, 19 апреля. Об этом сообщают читатели ПАИ.

Автор: Константин Георгиев

Грозы с порывами до 15–18 метров в секунду пришли в Псковскую область сегодня вечером.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 101 или 112.

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