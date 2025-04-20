Стало известно, какие непродовольственные товары подешевели больше остальных

17:24, 20 апреля 2025, ПАИ

О самых подешевевших с 7 по 14 апреля непродовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, шампунь подешевел на 3,59 %, стиральный порошок – на 3,33 %, смартфон – на 2,71 %, женские эластичные колготки – на 1,51 %, зубная паста – на 1,45 % и напольный электропылесос – на 1,27 %.

Среди медикаментов сильнее остальных подешевели реналгин (на 1,08 %) и трекрезан (на 1,02 %).

Также за указанный период подорожали зубная щётка и древесностружечные плиты – на 1,85 % и на 1,43 % соответственно.

Добавим, что Псковская область заняла 25-ое место в общероссийском рейтинге по среднемесячным тратам. Так, каждый житель области тратит 36,6 тысячи рублей ежемесячно, а потребительский спрос в регионе по итогам прошлого года вырос на 8,6 %. По России показатель среднемесячных расходов достиг 43,5 тысячи рублей, из которых 31,7 тысячи рублей ушли на покупку товаров, 9,8 тысячи рублей – на оплату услуг и две тысячи рублей – на питание в общественных местах.