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Пскович Павел Сорин поборется за третье золото «Донской регаты»

Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по академической гребле «Донская регата» среди парных четвёрок на дистанции 2000 метров, передаёт корреспондент ПАИ.

Пскович Павел Сорин поборется за третье золото «Донской регаты». Фото: пресс-служба ПсковГУ

В составе четвёрки помимо Сорина – спортсмены из Ростовской области. Им противостоит другая команда из Ростовской области. Со стартов снялся смешанный коллектив Санкт-Петербурга и Челябинской области, поэтому квалификационный заезд в этом классе был отменен.

Ранее Павел Сорин стал победителем «Донской регаты» в одиночке и четвёрке без рулевого.

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