Пскович Павел Сорин поборется за третье золото «Донской регаты»

10:49, 20 апреля 2025, ПАИ

Пскович Павел Сорин участвует во всероссийских соревнованиях по академической гребле «Донская регата» среди парных четвёрок на дистанции 2000 метров, передаёт корреспондент ПАИ.

В составе четвёрки помимо Сорина – спортсмены из Ростовской области. Им противостоит другая команда из Ростовской области. Со стартов снялся смешанный коллектив Санкт-Петербурга и Челябинской области, поэтому квалификационный заезд в этом классе был отменен.

Ранее Павел Сорин стал победителем «Донской регаты» в одиночке и четвёрке без рулевого.

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