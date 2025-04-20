Северное сияние запечатлели в Псковской области в пасхальную ночь

18:20, 20 апреля 2025, ПАИ

Северное сияние сфотографировал псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов в пасхальную ночь. Снимком он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не зря прошёл 20 километров с фототехникой. Пасхальная ночь подарила северное сияние. Деревня Горомулино, Порховский район. 20.04.2025. Христос воскрес! Светлого праздника Пасхи», – написал Пётр Митрофанов.

Ранее он сфотографировал звёздное небо над храмами в Дедовичском районе. Снимки можно посмотреть здесь.

Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря.