Северное сияние запечатлели в Псковской области в пасхальную ночь
Северное сияние сфотографировал псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов в пасхальную ночь. Снимком он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Не зря прошёл 20 километров с фототехникой. Пасхальная ночь подарила северное сияние. Деревня Горомулино, Порховский район. 20.04.2025. Христос воскрес! Светлого праздника Пасхи», – написал Пётр Митрофанов.
Ранее он сфотографировал звёздное небо над храмами в Дедовичском районе. Снимки можно посмотреть здесь.
Напомним, что сегодня во всём мире верующие празднуют Пасху, которая является главным событием всего церковного года и смысловым центром православного календаря.
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