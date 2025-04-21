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Общество

Юрист по трудовому праву рассказала, когда выгодно брать отпуск в мае

Как и когда в мае 2025 года брать отпуск, чтобы получить максимальные выплаты отпускных, рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова.

Фото: ПАИ

Многие работники считают, что май – идеальное время для отпуска благодаря большому количеству выходных. Однако, как отмечает эксперт, это не всегда так.

«Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Она уточнила, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем этот заработок ниже, а значит, и отпускные будут меньше. Поэтому май – не самое выгодное время для отпуска, потому что в этот период мало рабочих дней.

Однако есть способ получить максимальные выплаты отпускных даже в мае. «Если оформить отпуск с 5 по 11 мая включительно, то есть, захватить выходные дни, отпускные выплаты будут более внушительными (за полную неделю, а не только за три рабочих дня)», – отметила эксперт.

Напомним, что сегодня в России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками. Следующие две рабочих недели будут трёхдневными, россиян ждут длинные выходные сначала на Первомай (с 1 по 4 мая), а затем на День Победы (с 8 по 11 мая).

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