Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём местного самоуправления

15:08, 21 апреля 2025, ПАИ

С Днём местного самоуправления поздравил жителей Псковской области глава региона Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников обратился к главам муниципальных образований, депутатам представительных органов, муниципальным служащим, работникам и ветеранам органов местного самоуправления, а также активистам ТОС. Губернатор отметил, что в области уже сложилась профессиональная команда людей, которые заботятся о будущем своей малой родины. Работники МСУ решают важнейшие вопросы во всех сферах жизни граждан при поддержке депутатов.

Многие сотрудники органов местного самоуправления жертвуют своим личным временем, чтобы разрешить как можно больше стоящих перед ними задач. При этом в каждом муниципалитете региона есть активисты ТОС, которые многое делают для развития своих населённых пунктов, подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил всех причастных за активную жизненную позицию, неравнодушие и готовность вместе трудиться на благо жителей Псковской области.

Напомним, что в пятницу, 18 апреля, в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного самоуправления. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.