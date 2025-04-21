Псковичей предупредили о новой схеме мошенничества: «Госуслуги» взламывают под предлогом диспансеризации

21:38, 21 апреля 2025, ПАИ

Новая мошенническая схема, связанная с записью на диспансеризацию, набирает популярность. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Злоумышленники звонят россиянам от имени поликлиник и предлагают записаться на диспансеризацию или подтвердить приём. Чтобы оформить «запись», просят назвать код из СМС – и таким образом получают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги».

У схемы есть продолжение, отметили в региональном комитете по здравоохранению. Сообщается, что сразу после взлома звонит другой преступник, сообщает о взломе аккаунта и просит обратиться в фейковую службу поддержки. Оператор «техподдержки» даёт ненастоящий номер Росфинмониторинга, чтобы «помочь вам спасти деньги». Фейковые сотрудники ведомства в свою очередь просят заполнить форму с информацией о банковской карте и крадут средства.

«Помните: записаться на диспансеризацию вы можете только самостоятельно – на портале «Госуслуги» или в регистратуре своей поликлиники», – добавили в региональном комитете по здравоохранению.