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Ценой своей жизни спас сослуживцев и выполнил боевую задачу: памяти Героя России Владислава Макарова

Сюжетом ГТРК «Псков» о Герое России, старшем лейтенанте Владиславе Макарове поделился с читателями губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Скриншот сюжета ГТРК «Псков»

Владислав Макаров родился 20 сентября 1996 года в Невеле. Как говорят родители, с детства был мечтательным и честным. Он выбрал военную карьеру, поступил в Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны. После окончания училища служил в воинской части Ленинградской области, с 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине.

Владислав Макаров ценой своей жизни спас сослуживцев и жителей Бердянска во время массированного ракетного удара 3 ноября 2023 года. Он приказал эвакуироваться подчинённым, а сам продолжил выполнение боевой задачи, не допустив гибели мирных жителей и поражения важных объектов.

Указом президента России Владимира Путина от 8 апреля 2024 года Владиславу Макарову посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

«Когда мне позвонили из нашей части и сказали, что муж Герой России, я ответила, что даже не сомневалась, он не мог поступить по-другому. Я знала, что он до последнего будет там, я знала», – рассказала супруга Героя России Владислава Макарова Наталия Макарова.

В память о герое в Невеле на здании школы, где он учился, установили памятную доску и поставили «Парту Героя». Также в его честь назвали улицу в Ярославле.

«Благодарю команду ГТРК «Псков» за пронзительную историю о герое и такой важный проект «ДаVай Zа наших». Помним и гордимся», – подчеркнул губернатор в своём Telegram-канале.

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