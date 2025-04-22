Елена Тимашова: Федеральные практики с форума «Малая родина – сила России» будут применять в Псковской области

14:52, 22 апреля 2025, ПАИ

Рекомендации федеральных участников форума «Малая родина – сила России» будут применять в Псковской области, сообщила начальник управления муниципального развития правительства региона Елена Тимашова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Форум собрал представителей муниципального сообщества из всех регионов России, отметила она. «Это очень весомое число муниципальных служащих, глав муниципальных образований, депутатов, работников муниципальных учреждений. Их значимость в стратегическом развитии нашей страны неоднократно подчеркивается на каждой площадке», – сказала Елена Тимашова.

На большинстве площадок рассматривают определённые новации федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», уточнила она. «Очень много экспертов из Правительства России, министерств, профильных ведомств рассказывают о том, как необходимо будет применять новые положения этого федерального закона, как будет проходить финансирование и осуществляться финансирование тех полномочий, которые в новой редакции изложены в федеральном законе. Поэтому тема очень интересная, тема новая, и от этого она очень значимая. Рекомендации специалистов профильных и федеральных министерств и ведомств мы сможем применять на практике у себя в Псковской области», – подчеркнула начальник управления муниципального развития правительства региона.

Также сегодня глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова презентовала на площадке инвестиционного развития проект по развитию туристического потенциала района. «Это тоже очень важно, что именно мы делимся этим опытом, и, возможно, его другие регионы для себя возьмут. Инвестиционная площадка, центральная – значимая, потому что мы примерно в одинаковых финансово-экономических условиях с большинством муниципальных образований. Всем необходимы определённые финансовые партнёры, чтобы сделать свою финансовую составляющую более устойчивой. Поэтому инвестициям здесь уделяется большое значение», – сказала Елена Тимашова.

Ранее сообщалось, что псковская делегация участвует в II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России» в Москве.