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Общество

25 яблонь высадили в Плюсском округе в честь 80-летия Победы

К международной акции «Сад памяти» присоединился Плюсский муниципальный округ. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пишет газета «Плюсский край».

Акция «Сад памяти». Фото здесь и далее: газета «Плюсский край»

Представители администрации округа, предприятий и организаций, а также волонтёры вместе с воспитанниками центра развития ребёнка высадили 25 яблонь на территории детского сада в Плюссе.

Цель международной акции «Сад памяти» – ежегодная высадка деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ранее эта акция прошла в четырёх деревнях Новоржевского округа, где высадили саженцы туи.

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