25 яблонь высадили в Плюсском округе в честь 80-летия Победы

15:11, 22 апреля 2025, ПАИ

К международной акции «Сад памяти» присоединился Плюсский муниципальный округ. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, пишет газета «Плюсский край».

Представители администрации округа, предприятий и организаций, а также волонтёры вместе с воспитанниками центра развития ребёнка высадили 25 яблонь на территории детского сада в Плюссе.

Цель международной акции «Сад памяти» – ежегодная высадка деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Ранее эта акция прошла в четырёх деревнях Новоржевского округа, где высадили саженцы туи.