Мишеровые мешочки и их последствия: псковичей предупредили о рисках дикой кухни

16:16, 22 апреля 2025, ПАИ

О риске заражения паразитами любителей мяса диких животных предупредили специалисты Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Специалисты объяснили, что трихинеллы – это опасные круглые черви, которые сидят в мясе в своих капсулах или без них, и их наличие определяют чаще всего с помощью трихинеллоскопии.

«Из мяса вырезаются кусочки размером с просяное зерно и раздавливаются между двух толстых стекол с помощью винтов. Такие стекла называются компрессориями. Потом «заряженный» компрессорий просматривают под микроскопом, обнаруживая капсулы с личинками», – подчеркнули специалисты лаборатории.

Однако помимо трихинелл таким способом можно выявить и других паразитов. Саркоспоридии, или саркоцисты, – это простейшие организмы из класса Споровиков, обладающие сложным циклом развития с изменением хозяев. Человек может заразиться ими через мясо как домашних, так и диких свиней и жвачных, если оно прошло недостаточную термическую обработку.

При массовом заражении саркоспоридиями у человека возникают тошнота и диарея, которые могут сопровождаться незначительным повышением температуры и различными аллергическими реакциями, чаще всего кожными. В тонком кишечнике человека происходит половое размножение саркоспоридий, после чего спороцисты с возбудителем выделяются в окружающую среду с фекалиями, отметили эксперты.

Промежуточные хозяева, такие как свиньи и жвачные, заражаются, проглатывая спороцисты. В кишечнике из них выделяются клетки саркоспоридий, которые проникают в кровоток и распространяются по всему организму, чаще всего оседая в скелетных и сердечных мышцах. Когда саркоспоридии попадают в мышцы, они проникают внутрь мышечных волокон и, размножаясь, формируют веретенообразные цисты. Эти цисты в мышцах свиней были впервые описаны швейцарским учёным Фридрихом Мишером в 1843 году, и с тех пор такие образования в мясе стали называться «мишеровыми мешочками», рассказали в Псковской областной лаборатории.

«В Псковской области такие мешочки регулярно обнаруживаются при трихинеллоскопии мяса диких свиней. Будьте аккуратны и не допускайте употребления в пищу недостаточно обработанного термически мяса кабанов», – заключили специалисты.