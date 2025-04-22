Псковская область вошла в топ-20 популярных направлений на майские праздники

15:25, 22 апреля 2025, ПАИ

Псковская область вошла в первую двадцатку популярных направлений отдыха на майские праздники в этом году. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Россияне начали активную подготовку к предстоящим майским праздникам и уже бронируют жильё для своих туристических поездок. Так, доля от всех оплаченных броней мест проживания в Псковской области составила 2 %.

В среднем по России путешественники бронируют места проживания на три ночи и планируют остаться в нём вчетвером. Стоимость посуточного найма квартиры в Псковской области составила 4,4 тысячи рублей, а загородного дома – 10,1 тысячи рублей. По стране эти показатели достигли пять тысяч рублей и 11,8 тысячи рублей соответственно. Из регионов, которые попали в топ-20, дешевле всего снять загородное жильё в Ставропольском крае (8,4 тысячи рублей), Крыму (8,5 тысячи рублей), Новгородской (9,2 тысячи рублей) и Псковской (10,1 тысячи рублей) областях.

Лидирующие строчки рейтинга заняли Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край, доля от всех оплаченных броней которых составила 12 %, 11 % и 7 % соответственно.

Напомним, что в Псковской области в марте этого года по сравнению с февралём цены на услуги зарубежного туризма выросли на 5,32 %, а также на 1,6 % подорожали услуги гостиниц и прочих мест проживания.