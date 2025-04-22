Зоозащитники забрали часть собак из беспризорной своры в Псковском районе

16:48, 22 апреля 2025, ПАИ

Зоозащитники забрали часть собак из своры, которая терроризирует жителей деревни Подосьё Псковского района. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

«Приюты переполнены, поэтому мы забрали только щенка и слабую собаку, которую на наших глазах рвали свои же сородичи. Ещё двух щенков и одну взрослую собаку забрал другой человек. К сожалению, часть щенков погибла. А здоровые, наглые, упёртые собаки, к сожалению, имеют возможность выйти за пределы территории и кошмарить весь посёлок», – объяснила она.

Сейчас собак проблематично собрать в одном месте – они разбрелись по деревне, пояснила Вера Короткова. «Все, что мы можем, – это разобрать этих животных, они совершенно не виноваты. Животные ухоженные, жили в очень достойных условиях. Хозяин даже полностью открыл свой дом, чтобы мы зашли и забрали тех, кто больше всего нуждался в помощи», – обратила внимание руководитель приюта.

Кроме того, зоозащитники договариваются с местной администрацией о стерилизации собак, чтобы предотвратить рождение новых щенков и увеличение своры.

«Куда и каким образом будут помещены собаки, надо решать на другом уровне, потому что это частная собственность. Это чревато последствиями», – сказала Вера Короткова.

Зоозащитники уже сделали всё, что могли: принесли корм, везде его разложили, чтобы животные не бегали по деревне голодными.

Единственным верным решением волонтёры считают запереть собак обратно в вольеры и организовать им кормежку от приюта. «То есть мы будем приезжать, кормить, убирать. Это всё возможно, но для этого нам нужно разрешение хозяйничать на чужом участке», – подчеркнула собеседница ПАИ.

В региональном УМВД добавили, что если хозяин предоставит зоозащитникам документарное разрешение ухаживать за его собаками – это будет самый лучший вариант.

При этом, по словам Веры Коротковой, собаки по своей природе неагрессивные. «Это лайки, они охотники, у них цель в жизни – поймать какого-нибудь кролика или курицу, просто инстинкт. Людям от собак бежать ни в коем случае не надо. Надо встать спокойно, ни камень, ни палку не брать в руки. Тогда они обнюхают и побегут дальше», – сказала Вера Короткова.

Ранее сообщалось, что собаки мужчины, находящегося под следствием по уголовному делу о крупном мошенничестве, терроризируют жителей деревни Подосьё Псковского муниципального округа. Подробности этой истории можно прочитать здесь.