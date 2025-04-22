Проект «Экостиль жизни. Палитра Палкино» презентован на всероссийском форуме

18:21, 22 апреля 2025, ПАИ

Проект «Экостиль жизни. Палитра Палкино: гармония, традиции, прогресс» по развитию туристического потенциала презентовала глава Палкинского района Ольга Потапова на площадке инвестиционного форума в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина - сила России» в Москве. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ПАИ.

Участникам форума Ольга Потапова представила историческую справку о территории, рассказала о транспортной инфраструктуре и географическом положении Палкинского района, презентовала потенциальные площадки для размещения инвестиционных проектов, которые уже включены в инвесткарту.

В частности, инвесторам предлагается участок для строительства бутик-отеля. «Это инвестиционное предложение необходимо Палкинскому району, поскольку гостиниц на территории района нет», - пояснила она.

Также они могут получить площадки для строительства кафе в здании с уникальной архитектурой и для открытия экорынка. «Фермеров на территории района приличное количество, соответственно, должно быть современное и доступное для нашего населения пространство», - сказала глава муниципалитета.

Ольга Потапова рассчитывает, что маршруты, которые пролегают через Палкино, заинтересуют туристов и они будут чаще останавливаться в поселке, а также приобретать продукцию местных фермеров и производителей.

«Также предложили площадку для строительства и переработки плодово-овощной продукции. Есть такая потребность, поскольку достаточное количество КФХ на территории района», - отметила Ольга Потапова.

В рамках форума она представила его участникам проекты, которые уже реализуются на территории Палкинского района. В частности, в муниципалитете появилась «Ферма на Кудебе», которая включена в маршрут «С грохотом по фермам».

«Изначально и в поселке, и в самом районе никаких туристических объектов не было. Раньше вообще туристы проезжали мимоходом, а теперь есть такой турист, который готов целенаправленно к нам приехать, посмотреть, приобрести продукцию людей, которые трудятся на нашем земле», - заметила глава муниципалитета.

По ее словам, Палкинский район - это про туризм и сельское хозяйство. «Туризм - потому, что у нас выгодная локация недалеко от Пскова. Мы стоим на маршруте между Печорами и Пушкинскими Горами. Поэтому туризм на территории нашего района развивать можно, и он уже начал развиваться, первые шаги сделаны», - заключила Ольга Потапова.