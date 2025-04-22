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Общество

Крест заметили в небе над Псковской областью

Оптическое явление удалось сфотографировать псковскому астроному-любителю Петру Митрофанову на Священном холме единения России в Печорском районе в ночь на 22 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Крест заметили в небе над Псковской областью. Фото здесь и далее: Пётр Митрофанов

Астроном наблюдал явление после часа ночи, когда появился туман. На его фоне была хорошо видна тень креста, стоящего на холме. Пётр Митрофанов также уточнил, что такое природное явление носит название «Броккенский призрак».

Ранее сообщалось, что северное сияние запечатлели в Псковской области в пасхальную ночь.

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