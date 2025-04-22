Крест заметили в небе над Псковской областью

17:31, 22 апреля 2025, ПАИ

Оптическое явление удалось сфотографировать псковскому астроному-любителю Петру Митрофанову на Священном холме единения России в Печорском районе в ночь на 22 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Астроном наблюдал явление после часа ночи, когда появился туман. На его фоне была хорошо видна тень креста, стоящего на холме. Пётр Митрофанов также уточнил, что такое природное явление носит название «Броккенский призрак».

Ранее сообщалось, что северное сияние запечатлели в Псковской области в пасхальную ночь.