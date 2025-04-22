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Общество

Почти четыре тысячи случаев ОРВИ выявлено в Псковской области за неделю

С 14 по 20 апреля в Псковской области зарегистрировано 3 992 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 56,8 %, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Статистика ОРВИ в Псковской области. Фото: ПАИ

В Пскове зарегистрировано 1 627 случаев ОРВИ, или 40,7 % от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии, отметили эксперты.

Отметим, с 7 по 13 апреля было зарегистрировано 3 740 случаев ОРВИ.

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