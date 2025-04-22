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Общество

Школу в Псковской области закрыли на карантин

Воронцовскую среднюю школу в Островском районе закрыли на карантин. Мера принята в целях предотвращения распространения ОРВИ, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Псковской области.

Фото: ПАИ

Также в связи с заболеваемостью закрыто 19 классов в семи школах и две группы в двух детских садах.

Отметим, с 14 по 20 апреля в Псковской области зарегистрировано 3 992 случая ОРВИ.

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