Грозы надвигаются на Псковскую область
Грозы прогнозируются на территории Псковской области сегодня вечером, 22 апреля. О неблагоприятном метеорологическом явлении предупредили жителей Псковской области в МЧС.
«Сегодня с 22:00 до 00:00 местами по Псковской области ожидаются грозы», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что до +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 23 апреля.
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22 апреля 2025
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