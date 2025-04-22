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Общество

Грозы надвигаются на Псковскую область

Грозы прогнозируются на территории Псковской области сегодня вечером, 22 апреля. О неблагоприятном метеорологическом явлении предупредили жителей Псковской области в МЧС.

Фото: ПАИ

«Сегодня с 22:00 до 00:00 местами по Псковской области ожидаются грозы», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что до +21 градуса и дожди прогнозируют в Псковской области 23 апреля.

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