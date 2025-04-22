Новую спортплощадку с тренажёрами установят в Красногородске
У Красногородской средней школы установят новую спортивную площадку с тренажёрами, сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская в своём телеграм-канале.
За счёт средств муниципального бюджета будет подготовлено основание будущей площадки. Следующим этапом станет монтаж покрытия и установка оборудования, отметила глава муниципалитета.
Строительство стало возможным благодаря поддержке правительства области и областного центра спортивной подготовки.
Ранее сообщалось, что электропроводку заменят в отделении реабилитации великолукского филиала Псковской областной клинической больницы.
Объявлен старт второго модуля тестирования участников программы «Герои земли Псковской»