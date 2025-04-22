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Общество

Новую спортплощадку с тренажёрами установят в Красногородске

У Красногородской средней школы установят новую спортивную площадку с тренажёрами, сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Валентины Понизовской

За счёт средств муниципального бюджета будет подготовлено основание будущей площадки. Следующим этапом станет монтаж покрытия и установка оборудования, отметила глава муниципалитета.

Строительство стало возможным благодаря поддержке правительства области и областного центра спортивной подготовки.

Ранее сообщалось, что электропроводку заменят в отделении реабилитации великолукского филиала Псковской областной клинической больницы.

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