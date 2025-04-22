Гром и молния: как защитить себя во время грозы

22:56, 22 апреля 2025, ПАИ

Во время непогоды люди часто игнорируют элементарные правила безопасности. О том, как уберечь себя во время грозы, рассказали ПАИ специалисты ГУ МЧС России по Псковской области.

Псковичам, проживающим в частных домах, рекомендуют во время грозы закрывать окна, двери и дымоходы, не разговаривать по стационарному телефону, а лучше даже выключить гаджеты. Не стоит находиться и рядом с молниеотводами, электропроводкой, антеннами и водостоками.

Тем, кто оказался в непогоду в лесу, следует укрыться на низкорослом участке и постараться избегать высоких деревьев. Купающимся советуют вернуться на сушу, а рыбакам следует смотать удочки, чтобы молния не ударила в возвышающийся над водой предмет.

Кроме того, находящимся на открытой местности, например в поле, необходимо лечь на землю или найти углубление и присесть туда, обхватив себя руками.

Если же человек ехал на автомобиле, то следует остановиться, закрыть все окна и переждать грозу.

Напомним, что сегодня с 22:00 местами по Псковской области начались грозы.