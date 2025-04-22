На летний режим работы перейдёт Изборский музей-заповедник с 26 апреля

22:56, 22 апреля 2025, ПАИ

Музей-заповедник «Изборск» перейдет на летний режим работы с 26 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Начиная с субботы, 26 апреля, увеличивается время работы музейных объектов, сообщили в музее. Так, с 9:00 до 18:00. будет работать Изборская крепость.

С 10:00 до 18:00 – выставочный зал, музейные экспозиции, музейное кафе, информационный центр и автомобильная стоянка на улице Минской.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что акция «Музейная неделя», инициированная Минкультом РФ, снова пройдёт в Изборске с 19 по 25 апреля. В рамках программы участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей».