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Общество

На летний режим работы перейдёт Изборский музей-заповедник с 26 апреля

Музей-заповедник «Изборск» перейдет на летний режим работы с 26 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Фото: Музей-заповедник «Изборск»

Начиная с субботы, 26 апреля, увеличивается время работы музейных объектов, сообщили в музее. Так, с 9:00 до 18:00. будет работать Изборская крепость.

С 10:00 до 18:00 – выставочный зал, музейные экспозиции, музейное кафе, информационный центр и автомобильная стоянка на улице Минской.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что акция «Музейная неделя», инициированная Минкультом РФ, снова пройдёт в Изборске с 19 по 25 апреля. В рамках программы участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей».

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