В России расширили список импортной косметики, подпадающей под пошлины в 35%

23:06, 22 апреля 2025, ПАИ

Правительство России расширило список товаров, относящихся к категории парфюмерно-косметической продукции, которые ввозятся из недружественных стран и облагаются пошлиной в размере 35 %. В этот список были добавлены такие товары, как духи, пудра, средства для волос, губ и по уходу за кожей, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

«Действие повышенной таможенной пошлины в размере 35 %, продлённой с января 2025 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», – говорится в сообщении.

Это решение было принято в связи с увеличением производства парфюмерной и косметической продукции в России, отмечается в сообщении Министерства промышленности и торговли. Решение было оформлено в виде постановления правительства.

Одновременно с этим правительство внесло изменения в условия применения заградительных мер в отношении отдельных позиций. Так, духи, туалетная вода, пудра и средства для волос из Франции будут облагаться пошлиной в размере 20 %, а не 35 %. Аналогичные изменения были внесены и в отношении итальянских пудры и средств для губ.

Кроме того, были исключены из-под действия пошлины все товары, относящиеся к парфюмерии и косметике, которые ввозятся из Венгрии, Словакии и Южной Кореи.

Напомним, что 35-процентные пошлины на импорт косметики и парфюма из недружественных стран были введены в действие в декабре 2022 года. По данным Министерства промышленности и торговли, благодаря этим мерам российский рынок косметической и парфюмерной продукции в 2024 году вырос на 22 %. По данным ведомства, в России действует более 600 компаний в этой отрасли.