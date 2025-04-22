Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России расширили список импортной косметики, подпадающей под пошлины в 35%

Правительство России расширило список товаров, относящихся к категории парфюмерно-косметической продукции, которые ввозятся из недружественных стран и облагаются пошлиной в размере 35 %. В этот список были добавлены такие товары, как духи, пудра, средства для волос, губ и по уходу за кожей, пишет РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

«Действие повышенной таможенной пошлины в размере 35 %, продлённой с января 2025 года в отношении ввозимой парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, будет распространено в отношении ряда новых позиций данной продукции из недружественных стран», – говорится в сообщении.

Это решение было принято в связи с увеличением производства парфюмерной и косметической продукции в России, отмечается в сообщении Министерства промышленности и торговли. Решение было оформлено в виде постановления правительства.

Одновременно с этим правительство внесло изменения в условия применения заградительных мер в отношении отдельных позиций. Так, духи, туалетная вода, пудра и средства для волос из Франции будут облагаться пошлиной в размере 20 %, а не 35 %. Аналогичные изменения были внесены и в отношении итальянских пудры и средств для губ.

Кроме того, были исключены из-под действия пошлины все товары, относящиеся к парфюмерии и косметике, которые ввозятся из Венгрии, Словакии и Южной Кореи.

Напомним, что 35-процентные пошлины на импорт косметики и парфюма из недружественных стран были введены в действие в декабре 2022 года. По данным Министерства промышленности и торговли, благодаря этим мерам российский рынок косметической и парфюмерной продукции в 2024 году вырос на 22 %. По данным ведомства, в России действует более 600 компаний в этой отрасли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 апреля 2025

Студенты и школьники посетили ведущие предприятия Псковской области в рамках акции «Неделя без турникетов»
22 апреля 2025

Семинар «Гранты Президента РФ на экологические проекты» прошёл в Пскове
22 апреля 2025

Мошенники начали обманывать школьников с ответами к ЕГЭ
22 апреля 2025

На летний режим работы перейдёт Изборский музей-заповедник с 26 апреля
22 апреля 2025

Гром и молния: как защитить себя во время грозы
22 апреля 2025

«Аллею памяти» открыли возле здания Псковского областного суда
22 апреля 2025

Игорь Иванов: В условиях жёстких санкций Россия демонстрирует экономический рост
22 апреля 2025

Облик древних печерян обсудили учёные на конференции в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...