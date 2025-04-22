Военнослужащие оценили маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Псковской области

23:26, 22 апреля 2025, ПАИ

Очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО из Дедовичского района была доставлена в Белгородскую область, пишет районная газета «Коммуна».

«Эта поездка была особенной. Волонтёры старались доставить груз накануне праздника Светлой Пасхи. Бойцам отправлены тёплые вещи, продукты питания, оборудование, медикаменты, собранные жителями Дедовичского района, и много-много подарков, открыток!» – пишет газета.

В состав груза вошли маскировочные сети, изготовленные волонтёрами из сообщества «Под покровом Богородицы».

О поступившей по адресу посылке дедовичские волонтёры получили известие от коллег из Белгорода.

«Валюша и все дедовичские девчата, ваши сети в работе! Ребята дали им высшую оценку. Они такие густые и отлично укрывают!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зону СВО отправилась посылка из Пскова.