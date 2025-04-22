Военнослужащие оценили маскировочные сети, изготовленные волонтёрами в Псковской области
Очередная партия гуманитарной помощи для участников СВО из Дедовичского района была доставлена в Белгородскую область, пишет районная газета «Коммуна».
«Эта поездка была особенной. Волонтёры старались доставить груз накануне праздника Светлой Пасхи. Бойцам отправлены тёплые вещи, продукты питания, оборудование, медикаменты, собранные жителями Дедовичского района, и много-много подарков, открыток!» – пишет газета.
В состав груза вошли маскировочные сети, изготовленные волонтёрами из сообщества «Под покровом Богородицы».
О поступившей по адресу посылке дедовичские волонтёры получили известие от коллег из Белгорода.
«Валюша и все дедовичские девчата, ваши сети в работе! Ребята дали им высшую оценку. Они такие густые и отлично укрывают!» – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в зону СВО отправилась посылка из Пскова.
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