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Общество

За ночь над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Три дрона сбили над Тульской областью, по два – над Курской и Белгородской областями, ещё по одному БПЛА уничтожили над Крымом, Орловской, Калужской и Брянской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.

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