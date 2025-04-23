За ночь над регионами России сбили 11 украинских беспилотников

07:20, 23 апреля 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Три дрона сбили над Тульской областью, по два – над Курской и Белгородской областями, ещё по одному БПЛА уничтожили над Крымом, Орловской, Калужской и Брянской областями.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.