Терентий Маревный наступил по народному календарю

07:32, 23 апреля 2025, ПАИ

23 апреля православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в III веке, сообщает calend.ru.

На Руси считали, что солнце в этот день должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия — Маревный. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

В разгаре было весеннее бездорожье, повсюду текли ручьи, глина и почва размягчались. В народе говорили: «На Терентия дорога рушится»; «Кругом грязь — ни проехать, ни пройти».