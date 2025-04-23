Мошенники в России начали массово обманывать школьников. Чего они хотят и как защитить ребёнка

08:05, 23 апреля 2025, ПАИ

Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы РФ по по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.

По его словам, одна из реализуемых схем – звонок от «классного руководителя» или «директора школы» с сообщением о срочном инциденте.

Мошенники могут сказать ребёнку, что родители попали в больницу или в полицию, и теперь нужно срочно передать деньги «курьеру» или перевести средства на указанный счёт для помощи. Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребёнка немедленного выполнения их требований.

Злоумышленники также используют схему, по которой представляются сотрудниками школы и предлагают ребёнку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для чего нужно предоставить личные данные, уточнил Антон Немкин.

Ещё одна опасная схема, по словам депутата, – предложение «вступить в закрытый школьный чат» или скачать «важное школьное приложение».

В реальности такие ссылки могут вести на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к учётным записям ребёнка, или же к вредоносным программам, способным перехватывать данные с телефона.

Депутат посоветовал родителям научить своих детей никогда не передавать по телефону пароли, номера карт или другие личные данные, даже если просьба звучит убедительно. «Дополнительно родители могут использовать технические средства защиты», – подчеркнул Антон Немкин.

Ранее сообщалось, что мошенники начали воровать данные у школьников с помощью поддельных Telegram-каналов и сайтов с ответами для ОГЭ и ЕГЭ. Уже зафиксировано более 100 поддельных сайтов и десятки закрытых Telegram-каналов, предлагающих платный доступ к якобы верным ответам к ОГЭ и ЕГЭ.