Родители псковских школьников рассказали, сколько денег тратят на репетиторов

09:54, 23 апреля 2025, ПАИ

Родители псковских школьников рассказали, сколько денег тратят на репетиторов в неделю. Опрос провели с 4 марта по 17 апреля, сообщили ПАИ специалисты сервиса SuperJob.

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 31 % родителей учеников 7–8-х классов, 47 % родителей девятиклассников и 62 % родителей учащихся 10–11-х классов.

Для школьников 7–8-х классов чаще всего нанимают репетиторов по русскому языку, геометрии, алгебре, информатике, физике и английскому языку, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 3 100 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются русский язык, алгебра и геометрия, физика, химия, обществознание и английский язык. Родители девятиклассников в среднем тратят 3 600 рублей в неделю на репетиторов, а для старшеклассников (10–11-е классы) эта сумма увеличивается до 4 900 рублей.

Ранее сообщалось, сколько денег псковские родители дают детям на карманные расходы. Подробнее читайте здесь.