Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родители псковских школьников рассказали, сколько денег тратят на репетиторов

Родители псковских школьников рассказали, сколько денег тратят на репетиторов в неделю. Опрос провели с 4 марта по 17 апреля, сообщили ПАИ специалисты сервиса SuperJob.

Фото: ПАИ

Дополнительные занятия детей с репетиторами оплачивают 31 % родителей учеников 7–8-х классов, 47 % родителей девятиклассников и 62 % родителей учащихся 10–11-х классов.

Для школьников 7–8-х классов чаще всего нанимают репетиторов по русскому языку, геометрии, алгебре, информатике, физике и английскому языку, при этом средние еженедельные расходы на все дополнительные занятия составляют около 3 100 рублей. Для учащихся 9, 10 и 11 классов приоритетными предметами являются русский язык, алгебра и геометрия, физика, химия, обществознание и английский язык. Родители девятиклассников в среднем тратят 3 600 рублей в неделю на репетиторов, а для старшеклассников (10–11-е классы) эта сумма увеличивается до 4 900 рублей.

Ранее сообщалось, сколько денег псковские родители дают детям на карманные расходы. Подробнее читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 апреля 2025

Псковский музей принял участие во Всероссийской неделе субботников
23 апреля 2025

Российские семьи досрочно получат детские пособия
23 апреля 2025

Родители псковских школьников рассказали, сколько денег тратят на репетиторов
23 апреля 2025

В Госдуму внесут законопроект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду
23 апреля 2025

Мошенники в России начали массово обманывать школьников. Чего они хотят и как защитить ребёнка
23 апреля 2025

День настольного тенниса отмечают в мире
23 апреля 2025

День книги и авторского права отмечают в мире
22 апреля 2025

Студенты и школьники посетили ведущие предприятия Псковской области в рамках акции «Неделя без турникетов»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...