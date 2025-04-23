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Общество

Семейная пара аистов из Себежского района получила имена

Семейная пара аистов из деревни Сутоки в Себежском районе получила имена, пишет газета «Призыв».

Аисты Ваня и Маня. Фото Нины Суздалевой

Пернатых назвали Ваней и Маней. Такие имена птицам дала жительница деревни Нина Суздалева, которая их подкармливает. Аисты каждый день прилетают к себежанке, чтобы позавтракать и поужинать рыбой.

«Ещё они любят свежий творог», – рассказала Нина Суздалева.

Напомним, что квартирный вопрос другой пары аистов недавно решили в деревне Низовицы Гдовского района.

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