Семейная пара аистов из Себежского района получила имена

11:09, 23 апреля 2025, ПАИ

Семейная пара аистов из деревни Сутоки в Себежском районе получила имена, пишет газета «Призыв».

Пернатых назвали Ваней и Маней. Такие имена птицам дала жительница деревни Нина Суздалева, которая их подкармливает. Аисты каждый день прилетают к себежанке, чтобы позавтракать и поужинать рыбой.

«Ещё они любят свежий творог», – рассказала Нина Суздалева.

Напомним, что квартирный вопрос другой пары аистов недавно решили в деревне Низовицы Гдовского района.