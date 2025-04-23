К бабке не ходи: эксперт предупредил о рисках принятия закона о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду

12:20, 23 апреля 2025, ПАИ

В случае принятия законопроекта о необходимости письменного согласия соседей на сдачу квартиры в аренду может возникнуть ряд трудностей, считает агент по недвижимости агентства «Диалог» Александр Мальцев. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Жилье – это личная собственность. Юридически хозяин жилого помещения имеет право распоряжаться им, в том числе сдать, продать, заложить, обменять или сдать внаём по своему усмотрению, не спрашивая собственников других жилых помещений», – прокомментировал эксперт новую инициативу.

Также он указал на необходимость конкретизации условия получения письменного согласия каждого собственника соседних и примыкающих помещений. «Надо понимать, это собственники квартир, с которыми у тебя примыкают только стены, или же это соседи этажом выше и ниже», – обратил внимание Александр Мальцев.

Кроме того, не исключены проблемы с поиском самих собственников, добавил агент по недвижимости. «Некоторых соседей можно в принципе не найти – они могут жить в другом городе, за границей, на даче в дачный сезон. Или вдруг какая-нибудь бабушка вредная живёт, которая ни в какую не хочет подписывать согласие. Что делать в таких ситуациях? Такие нюансы нужно досконально прорабатывать», – заключил собеседник ПАИ.