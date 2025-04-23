Введение оценки за поведение может привести к конфликтам, считает директор псковского лицея

13:48, 23 апреля 2025, ПАИ

Решение о введении в российских школах оценки за поведение может привести к конфликтам между родителями и учителями, сказала директор лицея №10, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Если работу в этом направлении правильно организовать со стороны министерства - так, чтобы и родители, и дети к таким оценкам отнеслись правильно, то такое решение пойдет на пользу. Но если эта работа не будет проделана или будет проделана поверхностно, на уровне «как решит каждая школа», тогда она не будет иметь никакого смысла», - отметила она.

В худшем случае негативные оценки за поведение могут привести к конфликтам между родителями и учителями. «Учителя будут вынуждены спорить и доказывать, что оценка была поставлена объективно. Дети будут обижаться, родители будут обижаться. Но если правильно организовать работу, то ничего этого не будет», - подчеркнула Ольга Фёдорова.

Также, по словам директора лицея, для учителей такая инициатива может вылиться в дополнительный контроль. «Учителям придется искать время для выставления оценки за поведение, делать лишнюю работу. А ее сейчас пытаются ограничить, сократив бумажную нагрузку. Поэтому я считаю, что хорошая школа справится с дисциплиной без каких-либо цифр в дневнике», - отметила Ольга Фёдорова.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ разработает законопроект о введении оценки за поведение.