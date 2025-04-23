Михаил Ведерников – о голосовании по благоустройству: Какие территории смогут преобразиться – решать вам

13:24, 23 апреля 2025, ПАИ

Старт голосования за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова















Михаил Ведерников отметил, что Псковская область участвует в проекте с 2019 года. «За пять лет регион получил почти 1,5 миллиарда рублей на благоустройство более 500 общественных и дворовых территорий. Города, посёлки и деревни Псковской области становятся уютнее и комфортнее благодаря вам – активным жителям региона, всем, кто принимает участие в голосовании, выбирает объекты, требующие первоочередного благоустройства», – подчеркнул он.

Какие именно территории смогут преобразиться, решать жителям региона, отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что в V Всероссийском онлайн-голосовании граждан за объекты благоустройства представлено на выбор 108 общественных территорий Псковской области. В Пскове претендуют на благоустройство по федеральной программе 15 объектов.