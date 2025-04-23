Необычный кадр поймал псковский астроном-любитель прошлой ночью

14:15, 23 апреля 2025, ПАИ

Необычный кадр поймал псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко в ночь на 23 апреля. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Удачно проехала машина и случился разряд атмосферного электричества, так что удалось сделать этот снимок, который я бы назвал «Подсветили». В кадре ферма близ деревни Гнилуха и дорога в деревню Дворец Псковского района», – отмтеил астроном-любитель.

Ранее в объектив другого астронома-любителя из Псковской области попала оптическая иллюзия – «Броккенский призрак».