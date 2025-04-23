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Общество

Этап «Эстафеты Победы» прошёл в Стругах Красных

Патриотическая акция «Эстафета Победы», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжается в Псковской области. Сегодня, 23 апреля, этап состязания прошёл в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».

Этап «Эстафеты Победы» прошёл в Стругах Красных. Фото здесь и далее: газета «Струги»

На стадионе Стругокрасненской школы учащиеся 7–11 классов преодолели символическую дистанцию в 3 080 метров – именно столько выделено на каждый муниципалитет региона.

Целый маршрут «Эстафеты Победы» составит 80 километров. Финальный забег состоится 6 мая в Пскове, завершив ежегодную акцию, которая проводится с 1945 года и ни разу не прерывалась.

Пробег объединил около 150 школьников. Победителями своих возрастных групп стали Ян Матвеев, Глеб Беляев, Максим Епифанов и Юлия Григорьева. Награждение победителей и участников состоится завтра в спортивном зале поселковой школы.

Ранее сообщалось, что в Кунье дан старт ежегодной областной акции «Эстафета Победы».

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