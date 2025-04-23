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Общество

СОНКО Псковской области могут подать заявку на грантовый конкурс

В Псковской области стартовал конкурс субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: организаторы / комитет по молодёжной политике Псковской области

Конкурс направлен на поддержку межнациональных социальных проектов, реализуемых на территории региона.

Отметим, с 1 января 2025 года региональные грантовые конкурсы для СОНКО Псковской области проводятся на площадке системы «Электронный бюджет».

Максимальный размер субсидий СОНКО на реализацию социальных проектов на территории Псковской области составляет 438 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 23 мая 2025 года по ссылке.

Напомним, для участия необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Также нужно привязать профиль физического лица к юридическому лицу (ИП), от имени которого вы будете подавать заявку.

Ранее сообщалось, что разобраться в составлении заявки на грантовый конкурс Президента РФ на экологические проекты помогли псковской молодёжи.

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