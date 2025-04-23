Ряд региональных автодорог перекроют в Пустошкинском и Себежском районах в связи с подготовкой к соревнованиям по ралли

19:36, 23 апреля 2025, ПАИ

Движение транспорта временно ограничат на региональных автодорогах в Пустошкинском и Себежском районах в связи с подготовкой и проведением 6-го этапа Кубка России и 1-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского по ралли «Голубые озёра – 2025», сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

В пятницу, 25 апреля, с 13:00 до 16:00 будет перекрыта автодорога Пустошка – Себеж от деревни Балбуки до посёлка городского типа Идрица Себежского района. В этот же день, 25 апреля, с 17:30 до 20:15 движение будет ограничено на автодороге Идрица – Апросово от деревни Максютино до автодороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией Себежского района.

В Пустошкинском районе 26 апреля, в субботу, будет перекрыт ряд автодорог регионального значения. Так, с 09:20 до 12:00 закроют для движения дорогу на участке Линец – Маслово – Исаево от деревни Линец до деревни Исаево Пустошкинского района.

Также 26 апреля с 09:45 до 12:50 и с 13:35 до 16:45 запланировано закрытие участка Линец – Гультяи – Шалахово от деревни Торчилово до деревни Шалахово Пустошкинского района и с 09:45 до 12:50 и с 13:35 до 16:45 – автодороги Пожни – Шалахово – Столпово от деревни Шалахово до деревни Пожни Пустошкинского района. С 13:30 до 16:10 перекроют участок Мошки – Ореховно от деревни Мошки до деревни Ореховно Пустошкинского района.

Кроме того, с 13:30 до 16:10 автомобилисты не смогут проехать по участку дороги Гультяи – Ореховно – Святец от деревни Ореховно до деревни Борки Пустошкинского района.

Ограничения вводятся региональной общественной организацией «Федерация автомобильного спорта Псковской области». Организатор соревнований – президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Участников дорожного движения просят учесть информацию об ограничениях при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что к 21 апреля 89 экипажей подали заявки на участие в пятом этапе Кубка России по ралли «Голубые озёра».

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